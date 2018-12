Medizin Uniklinikum: Kurs auf Vollausbau Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler gibt zarte Signale für die Komplettierung des ostbayerischen Zentrums.

Von Marianne Sperb

Richtfest an einem neuen Forschungsgebäude am Universitätsklinikum: Das medizinische Zentrum für Ostbayern wartet immer noch auf den Vollausbau.

Regensburg.Ostbayern bekommt Hoffnung auf einen Vollausbau des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) in absehbarer Zeit. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler sagte beim Interview im MZ-Medienhaus, er kenne den Bedarf und den Wunsch in der Region nach einer Komplettierung des Medizinzentrums sehr gut; der sei für ihn nachvollziehbar. Entscheidungen über einen Vollausbau müssten allerdings erst sehr gut und sorgfältig vorbereitet werden, Sibler: „Hier muss der Grundsatz gelten: Qualität vor Quantität. Das Thema wird aber in dieser Legislaturperiode sicher zu besprechen sein.“ Ob wegweisende Gespräche 2019 geführt und zu einem Ergebnis gebracht werden können, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen. Der Minister betonte außerdem, es gebe auch Interessenslagen bei den Kooperationspartnern des UKR, die unbedingt zu berücksichtigen seien.

