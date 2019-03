Fussball Union ruft zum Kampf gegen Diskriminierung auf Fußball-Zweitligist 1.

Berlin.FC Union Berlin hat angesichts eines antisemitischen Tweets während der Partie gegen den FC Ingolstadt 04 (2:0) zum Kampf gegen jegliche Form von Rassismus aufgerufen. „Wir müssen den Kampf gegen die Verrohung unserer Gesellschaft entschlossen aufnehmen und ihn konsequent führen, auch in unseren Reihen“, schrieb Union-Präsident Dirk Zingler auf der Webseite des Vereins.

Am Freitagabend war der Ingolstädter Kapitän Almog Cohen während des Spiels von einem Unbekannten per Tweet antisemitisch angegriffen worden. Union hatte daraufhin schon während des Spiels die Polizei informiert. Auch der Staatsschutz ermittelt. Ingolstadt hatte sich nach dem Spiel über Twitter „für die unverzügliche Unterstützung“ bei Union bedankt.

Auf der Webseite hieß es weiter, dass es „immer wieder Berichte über Fälle von rassistischen Übergriffen auf den Rängen im Stadion An der Alten Försterei“ gäbe, „die jedoch nur selten beim Ordnungsdienst gemeldet und zur Anzeige gebracht werden“.

Zingler kündigt nun an, dass der Verein in solchen Fällen künftig aktiv werde: „Ich schäme mich für solche Unioner. Wir werden alles daransetzen, sie zu isolieren und strafrechtlich verfolgen zu lassen. Union steht für humanistische und demokratische Werte. Wer diese nicht teilt, hat in unserem Verein und in unserem Stadion nichts verloren.“

Zugleich fordert der Präsident im Namen des Vereins auch die Vereinsmitglieder und Besucher des Stadions auf, gegen solche Fälle aktiv vorzugehen. „Der 1. FC Union Berlin bittet alle Unioner um Unterstützung im Kampf gegen jegliche Art von Diskriminierung. Union steht für Mitmenschlichkeit und Toleranz!“