Rottach-Egern Unions Bayern-Reise: Neue Reize gegen Augsburg-Komplex Ein Trainingslager an einem geheim gehaltenen Ort. Auf so eine Idee können sie auch nur bei Union Berlin kommen. Trainer Urs Fischer erhofft sich neue Reize für das große Saisonziel.

Mail an die Redaktion Trainer Urs Fischer von Union Berlin zeigt in eine Richtung. Foto: Andreas Gora/Andreas Gora/dpa

Rottach-Egern.In der gläsernen Fußball-Welt hofft Urs Fischer mitten im Saisonendspurt auf ein bisschen Zeit in der Abgeschiedenheit der bayerischen Berge. Mit einem ungewöhnlichen Kurz-Trainingslager will der Trainer des 1. FC Union Berlin aber nicht nur durch neue Reizpunkte den Fokus für das große Ziel Champions League wieder hinbekommen, sondern auch den Augsburg-Komplex besiegen.

„Das hatten wir eine Weile im Kopf. Es ging darum, aus den gewohnten Abläufen auszubrechen. Wir wollten mal etwas anderes machen“, begründete der Trainer des Fußball-Bundesligisten den kurzen Aufenthalt in den bayerischen Bergen vor der Partie beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Das Kuriose: Auch auf Nachfrage wollten die Unioner nicht mitteilen, wo genau sie sich aufhalten. Als wäre dies in Zeiten von Social Media geheimzuhalten. Trainer Fischer hofft offenbar auf größtmögliche Ruhe für seine Übungseinheiten und auch Maßnahmen zum Teambuilding im Saisonendspurt. Nach dpa-Informationen findet das Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee statt. Trainingslager Anfang Mai sind eigentlich eine Maßnahme für Teams im Abstiegskampf. Union belegt aber Platz drei und hat gute Aussichten, sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren.

Ein Grund für das Trainingslager waren die jüngsten Ergebnisse. Nur eine der letzten vier Partien wurde von Union gewonnen. Zudem haben die Eisernen keines ihrer bisher drei Bundesliga-Spiele in Augsburg gewinnen können.