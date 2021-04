Anzeige

Parteien Unionsfraktionsvize Linnemann warnt vor Kampfabstimmung Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), hat vor einer Kampfabstimmung in der Fraktion zur K-Frage gewarnt.

Merken

Mail an die Redaktion Carsten Linnemann (CDU), stellvertretender Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, spricht bei einer Plenarsitzung. Foto: Dorothée Barth/dpa/Archivbild

Berlin.„Was wir jetzt brauchen ist eine gemeinsame Lösung und keine Kampfabstimmung in der Fraktion. Ansonsten drohen Gräben aufgerissen zu werden, die sich nur schwer wieder zuschütten lassen“, sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder haben auch am Samstag weiter um eine Einigung im festgefahrenen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gerungen.

Entscheidend sei jetzt, dass es sehr schnell eine Einigung gebe, sagte Linnemann. „Beide haben uns das Wort gegeben, dass sie es am Wochenende klären wollen. Also spätestens an diesem Sonntag.“ Der Unionsfraktionsvize bekräftigte seine Unterstützung für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet. „Er hat in NRW bewiesen, dass er die CDU breit aufstellen und mit nur einer Stimme Mehrheit regieren kann.“

© dpa-infocom, dpa:210418-99-249098/2