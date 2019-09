Luftverkehr Unkontrollierte Person am Flughafen Ein Mann ist am Freitag am Flughafen München unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Abflüge wurden teils gestoppt.

Merken

Mail an die Redaktion Auch im Juli 2018 wurde wegen eines Polizeieinsatzes die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Am Freitagmorgen ist erneut eine unkontrollierte Person in den Sicherheitsbereich des Münchner Flughafens gelangt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt.

Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen, wie ein Sprecher sagte. Ein Reisender war den Angaben nach durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Wie viele Flüge von der Sperrung des Terminals betroffen sind, war unklar.

Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen. (dpa)