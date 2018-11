Wetter Unsere Helden der Hitze Sie fliegen im aufgeheizten Rettungshelikopter oder bauen Straßen in der Sommerglut: Das sind die heißesten Jobs der Region.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Adalbert Sixt und seine Kollegen der Firma Rädlinger haben einen der heißesten Arbeitsplätze. Der Asphalt, den sie verarbeiten, wird mit 165 Grad angeliefert. Foto: Martin Kellermeier

Der Straßenbauer

Der Asphaltfertiger rattert. In einem Zug kann die Baumaschine den neuen Straßenbelag auf der 8,50 Meter breiten B 20 zwischen Traitsching und Sattelpeilnstein im Landkreis Cham aufbringen. Pro Stunde schafft das Ungetüm bis zu 130 Meter. Das Hightech-Gefährt steckt voller Sensoren und Technik – der Mensch wird trotzdem benötigt. Adalbert Sixt und seine Kollegen von der Firma Rädlinger arbeiten direkt hinter und neben dem Asphaltfertiger und stellen zum Beispiel die exakte Straßenbreite ein und sichern so die Qualität. Kein Zuckerschlecken.

Der frisch angelieferte Asphalt ist 165 Grad heiß. „Der Rauch und die Hitze – das ist schon anstrengend“, sagt Sixt. Der Polier trägt eine kurze, orangefarbene Hose, blaues T-Shirt und Strandhut. Sixt, seit Jahrzehnten auf dem Bau, testet mit seinen Kollegen gerade spezielle Kühlwesten. Sie werden mit kaltem Wasser getränkt. „Die sind schon eine Erleichterung“, sagt der 60-Jährige.

Der Tierpfleger

Die Außenanlagen im Tiergarten Straubing sind staubtrocken. Während die Sonne die Mini-Wüste im Afrika-Gehege weiter aufheizt, wirft Tierpfleger Alfred Mühlehner den Wassersprinkler an und sorgt dafür, dass wenigstens ein bisserl Grün auf den Freiflächen die Hitze überlebt – mit lustiger Nebenwirkung. Zebra, Kamel und Co., eben noch ganz faul und im Ruhemodus, laufen zur Bewässerungsanlage und duschen sich.

Vor allem die Alpakas lieben die nasse Abkühlung und stellen sich direkt über den Wasserstrahl. Und Tierpfleger Mühlehner, der sich jeden Tag in der prallen Sonne um 80 Tiere und fünf Hektar Außengehege kümmern muss, ist auch eine Wasserratte: „Wir laufen da schon mal durch“, sagt er.

Die Luftretterin

Gut 45 Grad hat es im Rettungshubschrauber „Christoph Regensburg“. „Das ist eine stehende Wärme und fast wie in den Tropen“, sagt Notärztin Antje Karle. Wenn der Notruf kommt, gibt es für die Crew dennoch keine Ausreden. Die Luftretter helfen auch bei der größten Hitze. Die Lüftung des Helikopters sorgt aber nicht wirklich für Abkühlung. Sie kann nur die Außenluft ins Cockpit transportieren. „Wir haben keine Klimaanlage“, sagt Notärztin Karle.

Die Medizinerin arbeitet in einer 24-Stunden-Schicht. Die geschlossene Sicherheitskleidung, die schweren Schuhe und nicht zuletzt der Helm heizen Antje Karle weiter auf. „Bei der Hitze ist es doppelt anstrengend“, sagt sie. Die 41-Jährige trinkt mindestens drei Liter Wasser am Tag, versetzt mit Magnesium- und Calcium-Tabletten. Nach einem Einsatz tankt die Notärztin gleich ihre Wasserflasche in der Klinik auf. Antje Karle beobachtet eine steigende Anzahl an Hitzepatienten: Mehr Menschen hätten einen Kreislaufkollaps oder gar einen Herzinfarkt.

Mit diesen Tipps können Sie bei der Hitze besser schlafen:

Der Dachdecker

Christian Pielmeier (43) von der gleichnamigen Dachdeckerei aus Sinzing muss aktuell früh aufstehen. Nur bis Mittag kann er am Dach arbeiten. „Dann kann man Ziegel und Werkzeug nicht mehr anfassen“, sagt der Handwerker. Auf einem Ziegeldach wird es bei der Hitze schnell 70 Grad heiß, auf einem Flachdach sogar über 80 Grad. „Dafür haben wir die klassische Bauarbeiter-Bräune“, sagt Pielmeier.

Der Saunameister

Zeit für den Vihta-Aufguss im Regensburger Westbad. Saunameister Lars Jähnig stellt den Fünf-Liter-Eimer neben den Saunaofen und gießt mit Birkenzweigen auf. Das Thermometer zeigt 90 Grad an. Jähnig schwingt mit vollem Körpereinsatz das blaue Handtuch. Acht Minuten dauert die Aufguss-Zeremonie. Danach ist Lars Jähnig komplett durchgeschwitzt. Im Winter könnte er jetzt zum Abkühlen an die frische Luft gehen. Das geht bei der Hitze kaum. „Zurzeit fällt das Akklimatisieren nach dem Aufguss schwer“, sagt der 49-Jährige.

Dem Saunameister bleiben nur eine kalte Dusche und viel Trinken. Bis zu sieben Aufgüsse macht er in einer Schicht im Westbad. Wer glaubt, dass die Sauna nur in den kalten Monaten beliebt ist, irrt. „Der harte Saunakern geht auch im Sommer“, sagt Jähnig. Er kann das verstehen. Saunieren ist schließlich auch im Sommer gut für Abwehrkräfte und Blutdruck.

In unserem Video klären wir die Frage, ob man in der kurzen Hose arbeiten darf:

Der Feuerwehrmann

Die Warnung in einem Schreiben von Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich ist deutlich: „Bei solchen Temperaturen kann es gerade bei größerer körperlicher Anstrengung zu lebensbedrohlichen körperlichen Problemen kommen.“ Das ist auch Tobias Lehner (28) von der Berufsfeuerwehr Regensburg bewusst. „Wir müssen aber auch bei Hitze und Kälte funktionieren“, stellt der Brandmeister klar.

„Jeder Einsatz wird aktuell zu einem Saunagang“ Tobias Lehner, Brandmeister



Trotzdem: In der Einsatzkleidung haben es die Retter bei der Hitze nicht leicht, vor allem wenn schwere Zusatzausrüstung geschleppt werden muss. „Jeder Einsatz wird aktuell zu einem Saunagang“, sagt Lehner. Dafür freuen sich die Floriansjünger umso mehr auf eine kalte Dusche danach und ein Eis am Nachmittag. Wassermelone gibt es dann übrigens auch.

In unserem Video verraten wir, welche Hitze-Mythen wahr sind:

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.