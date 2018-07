Freizeit Unsere Tipps für das Wochenende Jazzweekend, Mittelalterfest und Kinderbürgerfest: Hier erfahren Sie, was in der Oberpfalz und Kelheim geboten ist.

Mittelalterflair herrscht wieder am Grieser Spitz.

Das ist am Freitag geboten:

Ein Grammy-Preisträger beehrt die Schlossfestspiele Regensburg am Freitag, 20. Juli. Der Brite Jamie Cullum ist ein Gigant am Jazz-Piano. Der Künstler verkaufte weltweit bislang zehn Millionen Alben. Nach dem Auftritt von Cullum ist einen Tag lang Pause im Schloss Thurn und Taxis, da der für Samstag angekündigte Chansonnier Charles Aznavour leider absagen musste. Bilder, Kritiken und natürlich alle Folgen von SchlossfestspieleTV finden Sie in unserem MZ-Spezial!

Hier sehen Sie hier eine Folge Schlossfestspiele-TV mit einem Interview mit Anastacia:

In Schwandorf veranstaltet das Berufs-Bildungs-Zentrum erstmals einen Berufs-Erlebnis-Tag. Anders als bei klassischen Karrieremessen können sich interessierte Schüler in vielen praktischen Tätigkeiten ausprobieren. An verschiedenen „Praxisinseln“ haben sich die knapp 20 teilnehmenden Unternehmen ein attraktives Programm überlegt. Von 13 bis 14 Uhr sind Schüler aus dem Landkreis Schwandorf sowie den umliegenden Landkreisen und ihre Eltern eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und verschiedene Berufe sowie die Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Mehr Informationen finden Sie hier.

In Berching findet am Freitag ab 19 Uhr eine Jubiläums-Vernissage im Kulturhaus Schranne in Berching statt. Begleitend zumJubiläumsjahr haben die Künstler auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel „Augenblicke aus 40 Jahren Kunstgilde Berching“ mit Werken und Texten der aktiven Mitglieder. Die Jahresausstellung im Pulverturm ist bis 9. September zu sehen.

In Cham startet am Freitag das Sommertanz-Festival in Janahof. Hauptact des Abends wird er Rapper Summer Cem. Der Abend steht unter dem Motto Black Beats. Der Einlass beginnt an den Festival-Schaltern ab 18 Uhr

Am Freitag und Samstag findet das legendäre Open Air am Baggersee in Pförring statt. Dabei stehen zehn Bands auf der Bühne . Das Open Air findet zum 29. Mal und bei freiem Eintritt statt. Los geht‘s am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 16 Uhr.

Das ist am Samstag geboten:

Die Pause bei den Schlossfestspielen am Samstag lässt sich allerdings perfekt mit einem Besuch beim Jazzweekend verbinden. Von Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag, 22. Juli steht die Domstadt ganz im Zeichen des Jazz. Das Bayerische Jazzinstitut hat wieder ein facettenreiches und hochwertiges Programm für das von der Stadt Regensburg veranstaltete Fest gestaltet, das mehr als ein Dutzend Bühnen in der Altstadt verknüpft. Auf ihnen werden rund 90 Bands und Solisten wieder stilistisch breit gefächerte Livemusik bieten. Alle Musikerinnen und Musiker treten zu gleichen Konditionen auf, weil sie das Credo „Ein Fest, kein Festival“ unterstützen. Ob Oldtime, Swing oder Modern Jazz – die Künstlerinnen und Künstler präsentieren „ihre“ Musik – mal fest in der Tradition verwurzelt, mal vogelfrei und experimentell, mal ausgeklügelt auf neue Hörgewohnheiten zugeschnitten. In der Domstadt werden dazu wieder Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland erwartet. Traditionell startet das Jazz-Fest im Regensburger Gewerbepark. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist grundsätzlich frei.

In Schwandorf steigt von Freitag bis Sonntag wieder das Wendelinfest. Am Freitag beginnt das Fest um 17.45 Uhr. Verschiedene Bands werden in Schwandorf auftreten, darunter Groovemachine, die am Freitag ab 20 Uhr mit Coversongs so richtig abrocken wollen. Am Samstag stehen um 15 Uhr unter anderem auch The Nasty Royals auf der Bühne. Ebenfalls am Samstag startet im Spitalgarten das Winzerfest des Libournevereins. Die offizielle Eröffnung nimmt am Samstag, um 15:30 Uhr, Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller vor. Am Sonntag ist ab 15 Uhr Festbetrieb mit Winzern und Weinen aus der Partnerstadt Libourne. Ab etwa 17 Uhr lädt die vhs-Jugendblaskapelle zu einer „Serenade“ im Spitalgarten ein.

Am Samstag steht das letzte Open Air dieses Jahres um 19 Uhr im Lauteracher Hof in Lauterhofen an, bevor das Outdoor-Musikvergnügen wieder nach innen in den Club verlegt wird. Diesmal ist das Festival nichts für zart besaitete Ohren: Der Musikstil bewegt sich zwischen solidem Heavy Metal bis Thrash. Mit dabei sind etliche Bands aus der Oberpfalz: Gumo Maniacs aus Regensburg, Blacknetic aus Amberg oder Reaper’s Revenge aus Kastl.

Am Samstag und Sonntag halten die Amberger Segelflieger ihr traditionelles Flugfest ab. Die Vorbereitungen dazu gehen in die heiße Phase, und die Piloten freuen sich schon darauf, den vielen treuen Fans der Fliegerei eine abwechslungsreiche Show bieten zu können.

Am Wochenende gehört der Himmel über Hienheim den Flugakrobaten. Nach fünf Jahren Pause feiert der FSV Kelheim ein Comeback. Samstag ab 13 Uhr liegt der Schwerpunkt beim Modellflug mit Großmodellen, Formationen, Turbinenjets und Hubschrauber. Voraussichtlich werden ein F - 16 Jet, ein viermotoriges Verkehrsflugzeug aus den 1955er Jahren mit einer Spannweite von 3,80m oder ein Jet-DM, das während des Flugs Musik spielt, zu sehen sein. Auch ein maßstabsgetreues Modell der legendären DC-3 Lufthansa Rauch, eine Boing PT-17 mit Sternmotor, ein Viperjet mit hochmoderner Futura, ein RC Helikopter, eine rote Harpoon und eine Jet-Formation oder ein Japanischer Zero Fighter werden zu sehen sein. Karl Parsch malt zudem Herzen am Himmel. Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und anschl. Frühschoppen. Ab 14 Uhr beginnt die Show der Kunstflieger u. a. mit Bernhard Drummer (deutscher Meister Advance Klasse auf Extra 300), Uli Schell (Testpilot mit Grob 120TP), Ralf Niebergall (SF-260), Franz Eckerle (deutscher Meister Intermediate Klasse auf Decathlon). Für die Kinder gibt es am Infostand der Jugend des FSV an beiden Tagen einen Flugsimulator, es werden Flieger zum Mitnehmen gebastelt und es kann ein „Junior-Pilotenschein“ erworben werden.

Der Samstag steht beim Sommertanz-Festival in Cham ganz im Zeichen der Electronic-Dance-Music. Beginn ist ab 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Nach 24 Uhr steigt die Aftershow-Party im Mia. Alle Infos finden Sie hier.

Am Wochenende 21. und 22. Juli laden die Amberger Segelflieger wieder zu ihrem Flugfest ein. Für die Besucher gibt es unter anderem Modellflugvorführungen (inklusive Jet-Modellen), Motorkunstflug mit Petra Unger und Segelkunstflug auf der vereinseigenen B4 mit Walter Schmid zu bestaunen. Weitere Details dazu finden Sie hier.

Das ist am Sonntag geboten:

Mittelalterliches Flair erwartet die Besucher am Sonntag am Grieser Spitz in Regensburg. Von 19. bis 21. Juli findet dort wieder der Mittelaltermarkt Spectaculum statt. Das Programm gestaltet sich mit Live-Musik, Schaukämpfen, Gauklern, Feuershows und zahlreichen Mitmachaktionen höchst vielfältig. Die Abende stehen im Zeichen von Live-Musik. Am Freitag präsentiert die Stadtmaus mit „Scherbenviertel““ und „Fatzwerk“ sowie am Samstag mit „Gossenpoeten“ und „Zwielicht“ jeweils zwei Bands. Am Sonntag sorgt „Irregang“ für fetzige Marktmusik.

Der Markt hat am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Vorschulkinder haben freien Eintritt, Schüler (bis 14) zahlen einen Euro und Erwachsene sechs Euro.

Am Sonntag ist das große Kinderbürgerfest unseres Medienhauses im Kurpark in Bad Kötzting. Größer und reicher an Attraktionen als je zuvor wird das KiBü diesmal. 44 Stationen gibt diesmal, an denen Kinder Spaß haben können. Auf der Showbühne ist von 11 bis 17 Uhr durchgehend ein Programm mit 20 Auftritten. Auch das Clowntheater Spectaculum ist dabei. Hier finden Sie alle Infos.

In Neunburg vorm Wald lädt am Sonntag der Heimatverein Seebarn in die Räume des Heimatmuseums und des Ranklhofs ein. Dort findet die Museumskirwa statt. Duft- und Farbenspiel erwarten den Gartenfreund im Rankl-Garten. Dort wird um 15.30 Uhr unter anderem eine Führung durch den Gemüse-, Kräuter- und Blumengarten angeboten. Das ausführliche Programm finden Sie hier.

Das KULTURmobil macht am Sonntag im Abensberger Schlossgarten Halt. Zum 21. Mal tourt das KULTURmobil des Bezirks durch Niederbayerns Städte und Gemeinden und klappt die fahrende Bühne auf Dorf- und Marktplätzen und Burgruinen auf. Das fahrende Theater geht in diesem Jahr mit dem Stück „Tartuffe, der Scheinheilige“ – nach der Komödie von Jean Baptiste Molière – und dem Kindertheaterstück „Die Abenteuer von Tom und Huck“ auf Tournee. Bei Regenwetter werden beide Aufführungen ins Feuerwehrhaus Abensberg verlegt. Das Kindertheater, das jeweils um 17 Uhr auf dem Programm steht, ist Erwachsenen genauso bekannt wie Kindern und Jugendlichen. Um 20 Uhr wird „Tartuffe, der Scheinheilige“ nach einer Komödie von Jean Baptiste Molière aufgeführt – in der Bearbeitung des bekannten niederbayerischen Regisseurs Sebastian Goller.

Alles dreht sich um Alice bei der Vorführung auf der Arena Bühne in Neumarkt am Sonntag um 16 Uhr. An einem herrlichen Sommertag trifft das Mädchen einen Hasen, dem sie in seine Wunderkiste folgt. Flamingos, Grinsekatzen und Trötenten sind nur einige der verrückten Wesen, die sich dort tummeln. Auch die Raupe und der Hutmacher sind bei der abenteuerlichen Reise dabei. Eine Frage aber bleibt für das Publikum: Findet Alice auch wieder den Weg aus dem Wunderland nachhause? - Das Publikum wird wohl die Antwort erfahren. Damit kann das Wochenende doch verträumt und glücklich ausklingen.

Am Sonntag steigt beim Sommertanz-Festival in Cham ab 14 Uhr eine Holi-Party. Der Einlass ist hier schon ab 14 Jahren. Alle Infos finden Sie hier.

Bunte Windräder und Luftballons, Kinderschminke und Seifenblasen sind nur einige Dinge, die am Sonntag im Chamer Stadtpark zu finden sind. Bereits zum zweiten Mal findet das Picknick im Park statt. Auch Seifenblasen-Künstler Dacapo, Lisa Montag mit ihrem Tango Argentino und Musiker Alexander Schmidl sind dabei. Beginn ist um 14 Uhr.