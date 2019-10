Verkehr Unter Drogen: Autofahrer flüchtet als Geisterfahrer auf A9 Als Geisterfahrer ist ein 35-Jähriger unter Drogeneinfluss auf die A9 geflüchtet, um der Polizei zu entkommen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa

Münchberg.Die Beamten wollten den Mann am Samstag an einem Autohof bei Münchberg kontrollieren - doch der Autofahrer gab Gas. „Er raste gegen die Fahrtrichtung nach Norden auf dem Standstreifen davon“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. „Ihm hinterher zu fahren, war zunächst zu gefährlich.“ Ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifen stoppten den 35-Jährigen wenig später in einem Wald neben der Autobahn.

Der Mann aus Plauen stand den Angaben zufolge unter Drogen und wurde mit zwei Haftbefehlen wegen Drogendelikten gesucht. Einen Führerschein hatte er nicht. Nach seiner Festnahme wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf zur Geisterfahrt des Mannes.