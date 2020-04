Anzeige

Brände Unterallgäu: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus Am frühen Montagmorgen ist im Unterallgäu ein leerstehendes Einfamilienhaus abgebrannt.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Fellheim.Nach Angaben der Polizei ist der Schaden sechsstellig, die genaue Höhe noch unbekannt. Wie die Polizei am Morgen weiter mitteilte, stand das Haus am Ortsrand von Fellheim aus noch unbekannter Ursache in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Gebäude sei jedoch bis auf die Mauern ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.