Unglück Unterfränkin stirbt unter Schneebrett Eine 33-jährige Snowboardfahrerin ist in Österreich bei einem Unglück zu Tode gekommen. Ein Schneebrett hatte sich gelöst.

Mail an die Redaktion Blick auf das Skigebiet von Obergurgl. Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa

Obergurgl.Eine 33-jährige Snowboarderin aus Unterfranken ist am Dienstag im österreichischen Obergurgl ums Leben gekommen. Die Frau löste laut Alpinpolizei bei einer Tour mit ihrem Bruder im ungesicherten Gelände auf rund 2500 Metern Seehöhe ein 400 Meter breites Schneebrett aus. Während der Bruder zur Seite aus dem Gefahrenbereich herausfahren konnte, wurde die 33-Jährige verschüttet. Die Einsatzkräfte konnten sie nach rund 35 Minuten in einem halben Meter Tiefe nur noch tot bergen. In dem Gebiet herrschte nach ergiebigen Neuschneefällen erhebliche Lawinengefahr.

