Anzeige

Oberbayern Unterführung läuft mit Wasser voll Im Kreis Garmisch-Partenkirchen flutet Regen eine tief liegende Straße. Autofahrer können sich rechtzeitig retten.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Die Heckklappe eines Autos ragt aus dem Wasser, dass teilweise die Bundesstraße B23 überflutet hat. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Die Straßenunterführung war nach Starkregen vollgelaufen. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Meterhoch steht das Wasser auf der Bundesstraße B23. Die Straßenunterführung war nach Starkregen vollgelaufen. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Das Dach eines Autos ragt aus dem Wasser, dass teilweise die Bundesstraße B23 überflutet hat. Die Straßenunterführung war nach Starkregen vollgelaufen. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Das Dach eines Autos in den Fluten auf der B23 Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Die Heckklappe eines Autos ragt aus dem Wasser, dass teilweise die Bundesstraße B23 überflutet hat. Die Straßenunterführung war nach Starkregen vollgelaufen. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: Angelika Warmuth/dpa

Saulgrub.Wegen eines Unwetters sind eine Unterführung sowie ein tieferliegender Straßenabschnitt bei Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Donnerstagabend mit Wasser vollgelaufen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Freitag sagte. Bevor der Abschnitt der Bundesstraße 23 vom Regenwasser geflutet worden war, konnten die Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie es hieß. In der Nacht hätten Taucher versucht, den gefluteten Straßenabschnitt zu untersuchen. (dpa)