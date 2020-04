Anzeige

Gesundheit Unterricht für Abschlussklassen startet Nach sechs Wochen Corona-Pause beginnt die Schule wieder – allerdings nur für bestimmte Klassen und alles andere als normal.

Mail an die Redaktion Leere Klassenzimmer gibt es ab Montag nicht mehr überall. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Nach einer Pause von sechs Wochen beginnt für einige Klassen im Freistaat am Montag wieder die Schule mit Präsenzunterricht. Los geht es zunächst für die Schüler, bei denen ein Abschluss ansteht – also Abitur, Mittlere Reife, Qualifikation oder ein berufsbildender Abschluss. Zum Schulbeginn besucht Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) heute das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching.

Regulären Unterricht gibt es aber trotz schrittweiser Öffnung wohl erstmal nicht: Spezielle Stundenpläne, kleine Klassen, Hygiene- und Abstandsregeln – all das wird die Lern- und Lehratmosphäre ab Montag beeinflussen. Der Fokus liegt außerdem klar auf den Kern- und Prüfungsfächern, alles andere soll nur nach Möglichkeit unterrichtet werden.

Frühestens am 11. Mai sollen dann diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Für alle anderen Jahrgangsstufen einschließlich der Grundschulklassen bleiben die Schulen zunächst geschlossen. (dpa)