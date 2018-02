Notfälle Untersuchungen nach Beinahe-Kollision von zwei Zügen Die Fahrgäste sind mit dem Schrecken davongekommen, aber der Zwischenfall weckt schlimme Erinnerungen an die Katastrophe von Bad Aibling: In Utting am Ammersee ist ein Zug direkt auf einen anderen zugefahren.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Utting.Nach einem Beinahe-Zusammenstoß zweier Regionalbahnen im oberbayerischen Utting am Ammersee ist unklar, wie die Züge auf Kollisionskurs geraten konnten. „Wir sind noch ganz am Anfang unserer Untersuchungen“, sagte am Freitag der Sprecher der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, Gerd Münnich. Diagnosegeräte würden ausgelesen, Stellwerke und die Strecke überprüft.

Die Reaktion eines Lokführers hatte am Donnerstagmorgen unter Umständen eine Katastrophe verhindert. Eine Regionalbahn aus Schongau stand im Bahnhof von Utting, während ein Zug aus Augsburg einfuhr. Dessen Lokführer leitete eine Notbremsung ein und brachte die Bahn 40 bis 50 Meter vor dem anderen Zug zum Stehen, wie der Sprecher der Bayerischen Regiobahn, Christopher Raabe, sagte. „Wir sind mit dem Schrecken davongekommen.“

Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet, der Erinnerungen an das schwere Zugunglück vor zwei Jahren bei Bad Aibling weckte. Damals waren zwei Züge auf einspuriger Strecke zusammengestoßen, zwölf Menschen starben. Der Fahrdienstleiter hatte auf seinem Handy gespielt und Signale falsch gestellt. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

„Wir sind froh, dass es diesmal glimpflich abgelaufen ist“, sagte Regiobahn-Sprecher Raabe. Beide Lokführer seien direkt danach aus Fürsorgepflicht heraus abgelöst worden. Ihnen sollte Zeit gegeben werden, den Vorfall zu verarbeiten. „Es ist schon ein sehr bedrückendes und gefährliches Ereignis.“ Schüler wurden in Bussen zu ihren Schulen gebracht. Die Strecke zwischen Schondorf und Utting war für zwei Stunden komplett gesperrt.

Der Fahrdienstleiter vom Bahnhof Utting soll dem Vernehmen nach freigestellt worden sein, bis der Vorfall geklärt ist. Die hierfür zuständige Deutsche Bahn bestätigte dies aber nicht. „Wir untersuchen den Vorgang intern und unterstützen die Behörde“, sagte ein Bahnsprecher.

Die Untersuchungen der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung dauern zunächst voraussichtlich vier bis sechs Wochen; dann werde entschieden, ob eine Unfalluntersuchung eingeleitet wird, sagte Sprecher Münnich. Denn da niemand zu Schaden kam, werde das Ereignis zunächst als Störung behandelt. Es geschehe selten, dass Züge an Bahnhöfen auf einem Gleis auf Kollisionskurs gerieten; in den meisten Fällen gehe das glimpflich aus, sagte Münnich. „Es darf nicht passieren - aber es passiert ab und zu.“