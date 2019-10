Kriminalität Untersuchungshaft wegen Drogenhandel Zwei mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen in Schweinfurt festgenommen.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa

Schweinfurt.Dem 37 Jahre alten Mann und der 44 Jahre alten Frau werde reger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Kripobeamte seien den beiden schon längere Zeit auf der Spur gewesen. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau und des Mannes am vergangenen Freitag fanden die Ermittler ein halbes Kilogramm Marihuana sowie Amphetamin, Haschisch und geringe Mengen Kokain. Auch mehrere Messer und ein Elektroschockgerät wurden sichergestellt. Die beiden Schweinfurter wurden vorläufig festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft.