Kriminalität Untreue in mehr als 700 Fällen Die Ex-Chefin eines Jugendzentrums in Bayreuth soll gut 180 000 Euro veruntreut haben. Heute steht sie vor Gericht.

Mail an die Redaktion Ein Justizmitarbeiter schließt die Tür zum Verhandlungssaal. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild

Bayreuth.Die frühere Geschäftsführerin eines Jugendzentrums in Bayreuth muss sich am Mittwoch vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Untreue in mehr als 750 Fällen vor.

Die Frau soll von 2015 bis 2017 Geld von mehreren Kreditkarten und Girokonten für private Anschaffungen abgebucht haben. Um die Taten zu verschleiern, soll die Angeklagte teilweise Ersatzbelege mit fiktiven Verwendungsnachweisen angefertigt haben. Für die Hauptverhandlung ist zunächst nur ein Tag anberaumt.

