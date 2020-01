Fussball „Unverkäuflich“: FC Chelsea soll um Bayerns Alaba buhlen Bayern-Trainer Hansi Flick hat ein angebliches Interesse des Münchner Champions-League-Gegners FC Chelsea an einer sofortigen Verpflichtung von Verteidiger David Alaba deutlich gekontert.

Mail an die Redaktion David Alaba wird auf dem Flughafen von Fans empfangen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Doha.Auf die Frage, ob der österreichische Fußball-Nationalspieler „unverkäuflich“ sei, antwortete Flick am Sonntag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha: „Das würde ich so stehenlassen, absolut.“

Der „Daily Mirror“ berichtete von einem Interesse der Londoner an dem 27 Jahre alten Alaba. Der Premier-League-Club sei bereit, eine Ablöse von 70 Millionen Euro zu bezahlen. Alabas Vertrag in München endet am 30. Juni 2021. Unter Flick agiert der Außenverteidiger aktuell wegen einiger verletzter Innenverteidiger im Abwehrzentrum. Die Bayern treffen in Europas Königsklasse am 25. Februar und 18. März im Achtelfinale auf Chelsea.