Gewitterzelle Unwetter: Diesmal traf es Hainsacker Am Sonntag gingen über Ostbayern heftige Regenschauer nieder. Der Schwerpunkt lag im nördlichen Landkreis Regensburg.

Von Susanne Wolf und Heike Haala

Mail an die Redaktion Dieses Mal ergossen sich die Regenfälle über dem Bereich Hainsacker und Lappersdorf besonders stark. Foto: Auer

Regensburg.Überflutete Straßen voll erdigem Wasser, herabgefallene Äste und vollgelaufene Keller, aber keine Verletzten: Das ist die vorläufige Bilanz der Unwetter, die sich ab Sonntagnachmittag über der gesamten Region Ostbayern ergossen.

Wie auf Nachfrage der Mittelbayerischen vom Polizeipräsidium Oberpfalz zu erfahren war, gab es seit 13 Uhr bisher 29 unwetterbezogene Einsätze. Alleine zwölf davon im Bereich Regenstauf und elf weitere im Bereich Nittendorf. Schwerpunkt mit besonders heftigen Regenfällen war dieses Mal der nördliche Landkreis Regensburg in der Gegend von Lappersdorf und Hainsacker. In Burglengenfeld brannte zudem ein Dachstuhl, nachdem ein Blitz dort einschlug. Erst am Dienstagnachmittag hatte es den Landkreis zuletzt erwischt. An diesem Tag war der Schwerpunkt im Bereich des , wo Bäume umfielen und den Menschen den Rückweg verpserrten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am frühen Sonntagnachmittag vor schweren Gewittern in Teilen Ostbayerns: „Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).“ Bis mindestens 14.30 Uhr gilt laut dem DWD die Warnmeldung für Stadt und Landkreis Regensburg, Kreis Neumarkt, Kreis Kelheim, Kreis Cham sowie Kreis Schwandorf. Erst in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz gegeben.

Am Sonntag treten laut der Prognose der Wetterexperten einzelne Gewitter auf. Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gebe es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm, prognostiziert der DWD auf seiner Webseite.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.“ Zudem heißt es: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

