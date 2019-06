Gewitter Unwetter-Folgen auch in Ostbayern In Teilen Bayerns haben schwere Gewitter am Montag für Chaos gesorgt. Es fielen bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner.

Foto: Christoph Schmidt/dpa

Regensburg.Am Montag sind ab dem Nachmittag teilweise schwere Gewitter über Bayern hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnte schon am Morgen in weiten Teilen Bayerns vor schweren Unwettern und aktualisierte die Meldungen laufend. Auch in der Region galt zeitweise Warnstufe vier von vier. Für alle Landkreise – Regensburg, Neumarkt, Kelheim, Cham und Schwandorf – lagen am Montagabend Meldungen vor, die teilweise bis zum frühen Dienstagmorgen Bestand haben.

Wie die Polizei Oberpfalz auf Nachfrage am Montagabend mitteilte, war das Gewitter in der Region vor allem im südlichen Landkreis Regensburg unterwegs. Die Bilanz: Vier Bäume, die ganz oder in Teilen auf die Straße gefallen waren, drei vollgelaufene Keller, ein abgedecktes Dach und ein entlaufener Hund. Für die anderen ostbayerischen Regionen lagen am Abend noch keine Schadensmeldungen vor.

Gewitter bis in die Nacht hinein

Schon am Montagmorgen hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt: „Ab dem Nachmittag entwickeln sich kräftige und organisierte Gewitter. Die Gewitter werden begleitet von teils großem Hagel (Korngrößen drei bis fünf Zentimeter), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40, lokal auch um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern. Einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h können auftreten. Die Gewittertätigkeit hält zum Teil bis in die Nacht zum Dienstag hinein an.“

Besonders den bayerischen Süden und die Landeshauptstadt München traf es schwer. Mehrere Menschen wurden durch umstürzende Bäume oder Hagelschlag verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden zu Hunderten Einsätzen gerufen. An mehreren Orten in München und im Großraum darum herum seien wegen Hagels viele Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch gegangen, sagten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. Häuser stünden wegen der Schäden unter Wasser. Zudem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Mindestens zwei Menschen seien nach ersten Erkenntnissen im Bereich Germering und Puchheim leicht durch Hagelschlag verletzt worden. Der Sprecher sprach von Hagel in Golfballgröße – vereinzelt hätten Anrufer von Tennisballgröße gesprochen. Radargeräte des Deutschen Wetterdienstes erfassten laut einer Mitteilung Hagel mit einer Größe von fünf Zentimeter Durchmesser. In Landkreis Landsberg fotografierten Anwohner die Hagelkörner:

Zugverkehr beeinträchtigt

Die schweren Gewitter wirkten sich auch auf den Bahnverkehr im Großraum München und indirekt auch auf die Verbindungen Richtung Regensburg aus. Mehrere Bäume fielen auf die Gleise. S-Bahnen fuhren am frühen Abend zeitweise im gesamten Netz nicht, Züge wurden in Bahnhöfen zurückgehalten, wie aus dem Online-Informationssystem der Deutschen Bahn hervorging. Eine Sprecherin sprach von Ausfällen und Verspätungen von 20 bis 60 Minuten. Ein Sprecher der Feuerwehr München berichtete von zwei beschädigten S-Bahn-Oberleitungen im Stadtgebiet.

Der Regionalverkehr auf der Strecke München – Landshut wurde nach Angaben der Bahn-Sprecherin eingestellt, weil ein Baum auf den Gleisen lag und eine Oberleitung abgerissen war. Zunächst konnte die Sprecherin nicht sagen, wann dort der Verkehr wieder aufgenommen wird. Die Länderbahn stellte nach eigenen Angaben den Verkehr mit alex-Zügen im Großraum München ein. Züge im Norden von Regensburg kommend sollten in Landshut wenden und von dort nach Regensburg zurückfahren, hieß es. Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen gesperrter Straßen nicht möglich gewesen. (ka/aj/dpa)