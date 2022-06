Anzeige

Orkanböen möglich Unwetter im Anmarsch: DWD warnt vor „starken Gewittern“ in der Region von Jonas Raab

Mail an die Redaktion Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Bayern. −Symbolbild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Montagabend. Betroffen sind zahlreiche Landkreise in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz.

„Hohes Unwetterpotenzial“: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagvormittag vor einem ungemütlichen Wochenstart. „Ab dem Abend ziehen aus den Alpen heraus teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial auf“, heißt es in der aktuellen DWD-Vorabwarnung. Die Prognose für Bayern: schwere Gewitter, heftiger Starkregen, tischtennisballgroßer Hagel und Böen bis Orkanstärke.







Die ersten Gewitter erwartet der DWD um 18 Uhr. Sie würden sehr lokal auftreten und nur wenige Orte mit voller Intensität treffen. Genauere Angaben könnten erst im Laufe des Nachmittags und Abends erfolgen, heißt es in der Mitteilung.

Unwetterwarnung für Oberbayern

Erhöhte Vorsicht empfiehlt der DWD am Montagabend ab 18 Uhr in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm und in Ingolstadt sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim. In Mittelfranken gilt die Warnung im Landkreis Roth.

Niederbayern: Vorsicht in diesen Landkreisen

Auch in Niederbayern können ab 18 Uhr schwere Gewitter auftreten. Betroffen sind die Landkreise Kelheim, Dingolfing-Landau, Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau, Straubing-Bogen, Passau und Landshut.

Oberpfalz: Unwetter kommen mit Verzögerung

In der Oberpfalz treffen die Gewitter laut DWD-Prognose etwas später ein. Ab 21 Uhr kann es in den Landkreisen Cham, Schwandorf, Neumarkt sowie Stadt und Landkreis Regensburg zu schweren Gewittern kommen. Mit Entwarnung rechnet der DWD spätestens um 2 Uhr.