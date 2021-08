Anzeige

Wetter Unwetter in Teilen Bayerns befürchtet In Teilen Bayerns drohen am Samstag erneut schwere Unwetter. Auch für Cham gibt es eine Warnung.

Merken

Mail an die Redaktion Achtung: In Teilen Bayerns kann es ungemütlich werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

München.Von den Alpen bis zur Donau seien ab dem Nachmittag Gewitter sowie im Südosten teils Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Besonders betroffen sei die Region vom Werdenfelser Land bis hin zum Bayerischen Wald, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Warnung vor Starkregen

Sollte sich hier eine „Superzelle“ bilden, drohten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, heftiger Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter und größerer Hagel. In den Allgäuer und Ammergauer Alpen müsse man ab nachmittags bis in die Nacht vor allem mit Starkregen rechnen. Auch vorübergehende Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde werden laut den Meteorologen in den Alpen erwartet.

In den zentralen und östlichen Alpen sowie vom Alpenvorland bis zur Donau sind den Prognosen zufolge Regenmengen mit 25 Litern pro Quadratmeter binnen sechs bis zwölf Stunden sehr, in der Oberpfalz noch gering wahrscheinlich. In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD in Niederbayern noch einzelne schwere Gewitter und kräftigen Regen geben. In Franken soll es dagegen allmählich auflockern.

Warnung auch für Cham

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern im Landkreis Cham. Es sei auch hier mit Orkanböen, heftigem Starkregen und größerem Hagel zu rechnen. Auch mehrstündigen Starkregen könne man nicht ausschließen.(dpa/ph)