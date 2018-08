Versicherungen

Unwetter: Mehr Schadensfälle für Allianz in Bayern

Schwere Sommergewitter haben die Zahl der Katastrophenschäden für die Allianz Deutschland nach oben getrieben. In Bayern stieg die Zahl der gemeldeten Fälle 2017 um 38 Prozent auf 44 000, wie der Versicherer am Donnerstag in München mitteilte. Die Kosten sanken allerdings binnen Jahresfrist um 13 Prozent auf 74 Millionen Euro, da die durchschnittliche Schadensumme deutlich sank. Sie lag fast 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau.