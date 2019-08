Gewitter Unwetter mit gewaltiger Intensität 11 000 Blitze allein im Bayerwald, Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern: Die Front vom Sonntag hatte es in sich.

Von Norbert Lösch

Mail an die Redaktion Folgen eines Blitzeinschlags: In Hebersdorf (Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf) brannte eine Scheune ab. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Foto: THW

Regensburg.Das hätte weitaus schlimmer ins Auge gehen können: Angesichts der Heftigkeit der am Sonntagabend über Ostbayern hinweggezogenen Gewitterfront halten sich die Schäden in Grenzen. Blitzeinschläge führten in Ostbayern zwar zu 35 Einsätzen von Rettungskräften und einigen Sachschäden, Menschen wurden aber nicht verletzt oder gar getötet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach gegenüber unserer Redaktion von einer „geballten Gewitterzelle“, aus der sich allein im Bayerischen Wald 11000 Blitze entladen hätten.

