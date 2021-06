Anzeige

Wetter Unwetter über der Oberpfalz Starkregen, heftige Gewitter, Sturm und Hagelkörner: Die Einsatzkräfte waren am Dienstagabend gefordert.

Mail an die Redaktion Blitze gehen während eines Gewitters in der Nacht nieder. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Von Südwesten her zogen von Dienstagnachmittag an weitere Unwetter über die Südhälfte des Freistaats. In der Oberpfalz waren die Einsatzkräfte vor allem in Neumarkt, Parsberg und Regensburg unterwegs.

Im Bereich der Einsatzzentrale Oberpfalz kam es innerhalb von zwei Stunden zu mehr als 200 Notrufen, davon waren allein 120 Meldungen über umgestürzte Bäume und entsprechende Verkehrsgefahren beziehungsweise -behinderungen. Außerdem wurden mehrere Stromleitungen beschädigt. Die Versorgungsbetriebe seien informiert und kümmern sich um die Schadensbeseitigung, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstagabend mit.

Um 18.30 Uhr fiel auf Höhe der Ortschaft Sinzing im Landkreis Regensburg ein Baum auf die Oberleitung der Bahnstrecke Regensburg - Ingolstadt. Ein Personenzug musste anhalten, die Passagiere wichen auf Busse aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bundespolizei übernahm die Einsatzleitung, der Notfallmanager der Bahn war vor Ort. Im Stadtgebiet Regensburg wehte der Wind mehrere Bauzäune um, auch hier wurde niemand verletzt.

Wohnmobil droht abzustürzen

Gegen 18 Uhr ist eine Stallung in Deining im Landkreis Neumarkt eingestürzt. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Nähere Informationen zur Höhe des Schadens lagen am Dienstagabend noch nicht vor.

Im Landkreis Schwandorf in Pfreimd drohte ein Wohnmobil umzukippen und einen Hang hinunter zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte den Wagen.

Ein Sprecher der Polizei in Rosenheim berichtete von auf Straßen und Autos gestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern. „Beinahe minütlich kommen hier Anrufe rein“, sagte er. Einen genauen Überblick über mögliche Schäden gab es dort zunächst nicht. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nach Nordosten abziehen, sagten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst voraus.

Bereits am Montag viele Unwetter

In Lindau am Bodensee wurde bei einem Unwetter die Anlage einer Gartenschau beschädigt, wie die Veranstalter mitteilten. Demnach knickten Äste von Bäumen ab, stürzten Bauzäune um und gingen Türen von Gewächshäusern zu Bruch. Die Schau sollte am Mittwoch jedoch wie geplant öffnen können.

Zuvor hatten schon andere Regionen Bayerns mit Unwettern zu kämpfen gehabt. Der Ort Mömlingen in Unterfranken stand nach heftigem Starkregen komplett unter Wasser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bis zu einem halben Meter hoch und mit Schlamm und Steinen vermischt war das Regenwasser, das die Gemeinde im Landkreis Miltenberg überflutete. Ab Montagspätnachmittag seien die Straßen komplett von den Wassermassen bedeckt gewesen und Keller vollgelaufen. (ke/dpa)