Wettervorhersage Unwetter und Starkregen möglich: Wechselhaftes Wochenende

Gewitter mit Starkregen und Hagel: Am Alpenrand kann es heute Nachmittag ungemütlich werden. Vor allem vom Werdenfelser Land bis zum Bodensee seien bis in die Nacht lokal Unwetter mit 30 bis 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. An manchen Orten seien „punktuell“ auch deutlich größere Mengen nicht ausgeschlossen. Auch im Alpenvorland, also im südlichen Schwaben und Oberbayern, sei kräftiger Regen in der Nacht auf Freitag möglich.

dpa