Warnmeldung Unwetter: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in der Region

Mail an die Redaktion Der DWD hat Unwetterwarnungen für mehrere Landkreise herausgegeben. −Symbolbild: Tobias Hartl/dpa

Vor starkem Gewitter warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag. Mehrere Landkreise in Oberbayern, Mittelfranken und der Oberpfalz sind betroffen.

Am Nachmittag bestehe „die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern“, heißt es in der Warnmeldung. In Oberbayern sind die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie die Stadt Ingolstadt betroffen. Außerdem gibt es Unwetterwarnungen für die Oberpfälzer Landkreise Neumarkt, Regensburg, Cham und Schwandorf sowie die Stadt Regensburg. Auch der mittelfränkische Landkreis Roth und der niederbayerische Landkreis Kelheim sind betroffen. Die betroffenen Gebiete erwartet Unwetter der Stufe 2 von 4.







Damit gehen auch mögliche Gefahren einher: So kann es örtlich Blitzschlag geben, wobei Lebensgefahr besteht. Vereinzelt können außerdem Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände sollte besonders geachtet werden. Auch Verkehrsbehinderungen sind möglich, teilt der DWD mit.

− ln