Starkregen Unwetter ziehen über die Oberpfalz Umgestürzte Bäume, überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller: 13 unwetterbedingte Einsätze zählt die Polizei.

Mail an die Redaktion Am Freitagabend schüttete es in vielen Teilen der Oberpfalz. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Regensburg.Ein Unwetterband ist am Freitagabend über die Oberpfalz gezogen und hat der Feuerwehr mehrere Einsätze beschert. 13 Mal musste sie laut Angaben der Einsatzzentrale der Polizei unwetterbedingt ausrücken. Verletzte gab es nicht. Insgesamt sei bisher alles glimpflich abgelaufen, sagte ein Sprecher. Einen örtlichen Schwerpunkt habe es nicht gegeben.

Die Feuerwehr hatte es neben überschwemmter Straßen und vollgelaufener Keller auch mit zwei umgestürzten Bäume zu tun. Im Landkreis Cham stürzte ein Baum auf ein Gleis der Bahnstrecke zwischen Cham und Bad Kötzting. Die Strecke konnte rechtzeitig gesperrt werden, so dass niemand gefährdet war. Da es an dieser Stelle keine Oberleitung gibt, hielt sich auch der Schaden in Grenzen.

Im Stadtgebiet Regensburg ragte ein umgestürzter Baum auf eine Straße und musste entfernt werden. (ct)