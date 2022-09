Schwere Gewitter und Regen Unwetter zog über die Oberpfalz - So verlief die Nacht von Katarina Cavar

Ein Gewitter zog in der Nacht auf Donnerstag über die Oberpfalz.

Mötzing.Ein Gewitter ist in der Nacht auf Donnerstag über die Oberpfalz gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in der Nacht bis zum frühen Morgen eine Warnung vor schweren Gewittern und Regen herausgegeben. Diese verliefen weitestgehend glimpflich - einen Schockmoment gab es dann aber doch.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf MZ-Nachfrage berichtete, gab es am frühen Morgen zunächst keine Unwettereinsätze mehr. Auch davor habe es nur wenige, kleinere Einsätze gegeben, darunter waren ein umgestürzter Baum auf einer Kreisstraße in Mötzing (Landkreis Regensburg) und ein Aquaplaning-Unfall auf der A93 bei Regensburg. Hier sei jeweils nur Sachschaden entstanden. „Das Unwetter ist also relativ glimpflich vorübergegangen“, so der Polizeisprecher.







Blitzschlag in Cham

Gegen 6.30 Uhr kam dann aber doch noch ein Schockmoment in Cham: Hier schlug ein Blitz in ein Mehrparteienhaus ein. Da der Postbote den daraus resultierenden Brand bemerkte, konnte jedoch .

Ein Fragezeichen gab es am Morgen nur zu einem Garagenbrand in Pyrbaum (Landkreis Neumarkt). Gegen 2 Uhr wurde im Ortsteil Rengersricht ein Brand mitgeteilt. Hier stand eine Garage in Vollbrand. Der Einsatz lief gegen 6.45 Uhr noch, Details konnte die Polizei noch nicht nennen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Ob möglicherweise ein Blitzschlag verantwortlich war, war zunächst unklar.