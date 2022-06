Anzeige

Hagel und Orkanböen Unwetterfront: DWD warnt vor schweren Gewittern am Abend

Schon am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Vorabwarnung für weite Teile Bayerns herausgegeben, am Abend haben sich sind dann erste Gewitter gebildet. Aktuell warnt der DWD vor teils schweren Gewittern in der Region.

Eine amtliche Warnung vor Unwettern gibt es für die Landkreise Eichstätt, Roth, Neumarkt in der Oberpfalz und Weißenburg-Gunzenhausen, sowie im Süden die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land und Rosenheim. Bis 21.30 Uhr kann es dort heftigen Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel mit Korngrößen bis zu drei Zentimeter geben. Auch im weiteren Verlauf der Nacht sind örtlich immer wieder schwere Gewitter möglich.







Ungemütlich könnte es auch in den Landkreisen Kelheim, Landshut, Straubing-Bogen, Regensburg, Rottal-Inn, Altötting und Passau werden. Auch hier sind Sturmböen, Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich.

