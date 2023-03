Laut DWD Unwetterwarnungen am Montag: Diese Teile der Region sind betroffen

Es wird ungemütlich in der Region: Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Landkreise Unwetterwarnungen für den Montagnachmittag ausgegeben. Lesen Sie hier, ob auch Sie betroffen sind.

In der Oberpfalz warnt der DWD vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Betroffen sind der Landkreis Neumarkt und Stadt und Landkreis Regensburg. Örtlich könne es Blitzschlag geben. Vereinzelt sei auch mitentwurzelten Bäumen und beschädigten Dächer zu rechnen.







In Mittelfranken warnt der DWD im Landkreis Roth. Hier gilt ebenfalls die Warnstufe 2 von 4. In Niederbayern ist der Landkreis Kelheim betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, dass während des Platzregens kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich möglich sind. In Oberbayern gilt die Warnstufe 2 für den Landkreis Eichstätt.

Alle Warnungen gelten den Nachmittag über bis hin zum frühen Montagabend. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, heißt es in einer Pressemitteilung.

− els