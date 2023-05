FC Bayern München Upamecano beginnt nach Muskelfaserriss mit Lauftraining

Dayot Upamecano hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback beim FC Bayern München geweckt. Der 24 Jahre alte Franzose nahm am Dienstag am Vereinsgelände an der Säbener Straße das Lauftraining wieder auf. Trainer Thomas Tuchel hatte vor dem 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC, mit dem die Münchner wieder die Tabellenspitze übernahmen, die Ausfalldauer auf „circa zwei Wochen“ beziffert.

dpa