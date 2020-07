Anzeige

Corona Urlaub für Beamte: Risikogebiet ist tabu Bayerns Beamte sollen in den Sommerferien einen Bogen um Corona-Risikogebiete schlagen. Ihnen drohen ernste Konsequenzen.

Mail an die Redaktion Rainer Nachtigall, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

München.Die Staatsregierung macht ihren Mitarbeitern in einem Schreiben des Finanzministeriums Vorgaben, wie der „Münchner Merkur“ (Samstag) meldete. Wer in einem Corona-Risikogebiet Ferien macht und anschließend in Quarantäne geschickt wird, muss gegebenenfalls unbezahlten Sonderurlaub nehmen, sofern er nicht daheim arbeiten kann. Wer das verweigert, riskiert unter Umständen ein Disziplinarverfahren.

Besondere Stellung der Beamten

Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte den Bericht. Der Bayerische Beamtenbund hat Verständnis: „Beamte haben nun einmal eine besondere Stellung“, sagte BBB-Chef Rainer Nachtigall der Zeitung.

Die weitaus größte Gruppe der bayerischen Staatsbeamten machen die gut 120 000 Lehrer aus, gefolgt von über 40 000 Polizisten. „Wir tun alles dafür, nach den Ferien einen normalen Schulbetrieb auf die Beine zu stellen“, sagte Nachtigall dazu. „Da wäre es fatal, wenn die Lehrer vorher in Hochrisikogebiete fahren.“

