Gewinnspiel Urlaub in österreichischem Baumhotel mitten im Wald zu gewinnen

Mail an die Redaktion Außergewöhnliche Eindrücke garantieren die zwölf Baumhotels, die mitten im Areal des Baumkronenweges in Kopfing thronen. Die voll möblierten Baumhotels und Stockbettenbaumhäuser bieten Platz für Paare und Familien. Foto: Baumkronenweg Kopfing

Das Baumhotel Waldloft verfügt über eine Fläche von 45 Quadratmetern und thront acht Meter über dem Boden. Foto: BaumkronenwegKopfingOÖ

Große und kleine Waldentdecker können sich im Naturerlebnispark nach Herzenslust austoben und einen unvergesslichen Ausflug in der Natur erleben. Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Martin Fickert

Wer schon immer einmal in einem Baumhaus übernachten wollte, für den kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Die Baumhotels am Baumkronenweg im oberösterreichischen Kopfing bieten höchsten Komfort und ein ganz neues Waldgefühl. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen.

Hoch oben in den Bäumen träumen und die Stille des Waldes genießen – dieses einzigartige Abenteuer kann man im Baumhotel Kopfing erleben. Die Baumhotels, zwischen sechs und zehn Meter über dem Waldboden, bieten höchsten Komfort und ein ganz neues Waldgefühl.

Im Abenteuerreich Donauregion bleiben der stressige Alltag, das Hetzen und das Müssen draußen. Hier können Urlauber wieder frei und ausgelassen sein, unbeschwert Spaß haben und beim Spaziergang durch die Baumwipfel oder dem „Youexit“ – dem wahrscheinlich höchsten Fluchtspiel der Welt – als Familie wieder neu zusammenwachsen.

Höhepunkt ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm

Über eine Länge von mehr als 1000 Metern und bis zu 15 Meter über dem Waldboden erstreckt sich die beeindruckende Holzkonstruktion durch die Baumkronen des Sauwaldes. Höhepunkt ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm mit einem herrlichen Ausblick über das Dreiländereck Österreich-Deutschland-Tschechien und an klaren Tagen auch bis in die Alpen. Neben dem Abenteuer und dem absoluten Naturerlebnis wird am Baumkronenweg noch mehr geboten: Ein 5000 Quadratmeter großer Erlebnis-Spielplatz mit Riesenschaukel, Niederseilgarten und eine 50 Meter lange Tunnelrutsche lassen die Herzen von Kindern höherschlagen (www.baumkronenweg.at).

Urlauber, die gerne radeln, können vom Baumkronenweg aus mit dem E-Bike die neue „Sauwald Panorama Runde“ durch die oberösterreichische Donauregion erkunden. Die großartige Hochlandtour führt über das Hochplateau im Oberen Donautal und begeistert mit mystischen Wäldern und schier endloser Fernsicht (www.donauregion.at).

In Zusammenarbeit mit dem Baumkronenweg in Kopfing verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen im Baumhotel Waldloft inklusive Frühstücksbuffet, Vier-Gänge-Abendmenü (Saison A) und einem Natur-Genusstage-Paket. Rufen Sie bis Sonntag, 7. Mai, unter ✆ 0137/822703019 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Baumhotel sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen und Adressen bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

