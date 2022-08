Folgenschweres Missgeschick Urlauber aus Bayern zieht Notbremse von Gondel in Österreich: 38 Passagiere abgeseilt

Merken

Mail an die Redaktion Die geschulten Seilbahnmitarbeiter brachten gemeinsam mit Bergrettern der Ortsstellen Obertraun und Hallstatt alle Personen unverletzt zu Boden. −Symbolbild: Frisch

Ein folgenschweres Missgeschick hat sich am Mittwoch in den österreichischen Alpen ereignet: Weil ein Urlauber irrtümlich die Notbremse einer Gondel gezogen hatte, konnte diese nicht mehr weiterfahren - und die 38 Fahrgäste mussten abgeseilt werden.

Lesen Sie auch:







-

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Hohen Krippenstein im Gemeindegebiet von Obertraun. Ein Urlauber aus Thalmässing (Landkreis Roth) wollte sich bei der Fahrt auf der dritten Teilstrecke der Dachstein Krippenstein Seilbahn um 13.45 Uhr an den Haltegriffen an der Decke festhalten. Dabei verwechselte er jedoch den Haltegriff mit der Notbremse der Pendelbahn.

Durch das unbewusste Auslösen dieser Tragseilbremse stoppte die Bahn wie vorgesehen abrupt. Aufgrund eines dadurch verursachten technischen Defekts war die Anlage allerdings nicht mehr betriebsbereit, so die Polizei. In den beiden Kabinen befanden sich insgesamt 38 Personen aus sechs Nationen, die alle aus jeweils rund 30 Metern Höhe abgeseilt werden mussten. Die geschulten Seilbahnmitarbeiter brachten gemeinsam mit Bergrettern der Ortsstellen Obertraun und Hallstatt alle Personen unverletzt zu Boden.

Gerettete per Hubschrauber zur Bergstation gebracht

Die Geretteten wurden anschließend vom Polizeihubschrauber Libelle Salzburg und den Einsatzfahrzeugen der Bergrettung aus dem unwegsamen Gelände zur Bergstation der Krippensteinseilbahn gebracht. Von dort konnten sie über die beiden funktionstüchtigen Teilstrecken eins und zwei der Dachstein Krippensteinbahn zurück zu ihrem Ausgangspunkt im Talort Obertraun abfahren.

Ob das Missgeschick für den Urlauber weitere Konsequenzen hat und ihm beispielsweise der Rettungseinsatz in Rechnung gestellt hat, ist laut Polizei noch unklar.

− ce