Unfälle Urlauber stirbt nach Sturz mit E-Bike im Allgäu Ein Urlauber ist nach einem Sturz von seinem E-Bike an einem Allgäuer See gestorben.

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Halblech.Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 81-Jährige am Samstag auf einem abfallenden Radweg nahe dem Illasbergsee bei Halblech (Landkreis Ostallgäu) ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Mann wurde bei dem Sturz demnach lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden, am Sonntagnachmittag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-475420/3