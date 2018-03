Verkehr

Urlauberautobahn A8: Schon mehr als 50 Unfälle im Stau

Die Polizei an der vielbefahrenen Urlauber-Autobahn A 8 von München in Richtung Süden warnt angesichts der nahen Urlaubssaison vor Stauunfällen. Allein in diesem Jahr mussten die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen laut Mitteilung vom Mittwoch schon mehr als 50 Unfälle aufnehmen, weil Kraftfahrer ein Stauende übersehen hatten oder zu spät auf den bremsenden Vordermann reagierten. Die Bilanz: Acht Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Sachschäden lagen zusammengerechnet bei weit über 400 000 Euro.