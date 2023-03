Notfälle Urlauberin bei Unfall mit E-Rollstuhlfahrerin verletzt

Eine Urlauberin aus Würzburg ist in einem Café in Binz auf der Insel Rügen bei einem Vorfall mit einer E-Rollstuhlfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war die Fahrerin in das Lokal gekommen und aus noch ungeklärter Ursache gegen einen schweren Tisch gefahren, der dadurch umkippte. Dieser habe die 81-jährige Frau aus Bayern getroffen. Sie soll mehrere Rippenbrüche erlitten haben.

dpa