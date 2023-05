Regensburg Urne in Bahnhofsschließfach: Besitzer weiter unbekannt Vier Tage nach dem Fund einer mit Asche gefüllten Urne am Regensburger Hauptbahnhof ist immer noch unklar, wer die Urne dort zurückgelassen hat. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, stammt die Urne von einem Krematorium in Ungarn. Bei dem Toten soll es sich um einen älteren Herren handeln.

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Regensburg.Das Schließfach war am Montag laut Bundespolizei bereits seit 47 Tagen belegt gewesen, weshalb der Bahnmitarbeiter es öffnete. Dort fand er die Urne eines Verstorbenen, dessen Daten auf dem Behälter stehen. Demnach ist der Mann bereits im Juli 2022 gestorben und im August darauf eingeäschert worden. Laut der Sprecherin geht die Bundespolizei nicht von einer Straftat aus, allerdings werde wegen des Verstoßes gegen das Bestattungsgesetz ermittelt. Demnach muss eine Urne in Bayern in einer Grabstätte beigesetzt werden.