Gesundheit Ursache für Beschwerden bei „Teenie-Disco“ noch unbekannt

Nach einem Rettungseinsatz in einer „Teenie-Disco“ im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale ist die Ursache für die Beschwerden der Kinder weiter unbekannt. Zwar geht die Polizei nach wie vor davon aus, dass mitgebrachte und dann auch dort getrunkene Energydrinks damit zusammenhängen könnten. Aber die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Voruntersuchungen seien unauffällig gewesen. Am Montag sollten zwei der vorsorglich in Krankenhäusern überwachten Kinder die Kliniken wieder verlassen dürfen.

dpa