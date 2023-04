Landkreis Miltenberg Ursache für Brand in Wohnhäusern in Unterfranken noch unklar

Die Ursache für den Brand in fünf benachbarten Häusern im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ist auch am Tag danach noch unklar. Brandermittler sollten am Montag den Brandort untersuchen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war am Sonntag in einem Reihenmittelhaus in Elsenfeld ausgebrochen und hatte sich von da auf vier weitere Häuser ausgebreitet. 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Häuser sind zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu fünf Millionen Euro.

dpa