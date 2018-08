Polizei Ursache für Geisterfahrer-Unfall unklar In Nürnberg ist eine Frau frontal in einen Reisebus gefahren. Die Frau konnte noch nicht vernommen werden.

Mail an die Redaktion Ein beschädigter Reisebus steht nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer Geisterfahrerin auf der Autobahn 73 (A73). Foto: pfae

Nürnberg.Nach dem Unfall mit einer Geisterfahrerin in Nürnberg ist die Ursache weiter unklar. Die 32-Jährige war am Sonntag mit ihrem Wagen auf der Autobahn 73 in falscher Fahrtrichtung unterwegs und frontal dem Bus einer Fußball-Jugendmannschaft zusammengestoßen. Die Frau liege noch im Krankenhaus und habe noch nicht vernommen werden können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auch wo die 32-Jährige auf die Schnellstraße aufgefahren war, war noch nicht bekannt. Die Frau und ihr 27 Jahre alter Beifahrer seien inzwischen außer Lebensgefahr.

In dem Reisebus saß die U16-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth. Die Jugendlichen waren mit ihrem Trainer und ihren Betreuern unterwegs zu einem Freundschaftsspiel in Augsburg. Nach Vereinsangaben wurde keiner der Fußballer schwerer verletzt.