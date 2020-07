Urteile Urteil: Beschlagnahmung von Neonazi-Treffpunkt rechtswidrig

Mit dem Verbot der rechtsextremistischen Vereinigung „Freies Netz Süd“ hat der Freistaat auch ein Haus in Oberfranken beschlagnahmt - doch das war rechtswidrig, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Mittwoch in München mitteilte.