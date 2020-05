Anzeige

Kriminalität Urteil gegen Brandstifter rechtskräftig Das Urteil gegen einen Brandstifter aus Marktredwitz ist rechtskräftig.

Merken

Mail an die Redaktion Justitia mit Sonne und Taube. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hof.Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Angeklagten, wie das Landgericht Hof am Donnerstag mittteilte. Das Gericht hatte den Mann im vergangenen November wegen schwerer Brandstiftung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Überdies ordnete es die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Mann soll aus Ärger mit seinem Vermieter und aus Liebeskummer im Frühjahr 2018 wahllos mehrere Gebäude in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) angezündet haben. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass schlafende Bewohner bei dem Feuer ums Leben kommen könnten. Die Bewohner entdeckten die Flammen noch rechtzeitig und niemand wurde verletzt. Nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Sie hatte dem Mann in ihrer Anklage auch versuchten Mord in mehreren Fällen vorgeworfen.