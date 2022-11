Tausende unrichtige Atteste Urteil im Berufungsprozess um Passauer Maskenarzt ist gefallen von Christine Pierach

Mail an die Redaktion Der Passauer Maskenarzt (rechts; verpixelt) neben seinem Verteidiger im Gerichtssaal. Foto: Christine Pierach

Passau, Stadt.Mindestens 1096 wohl unrichtige Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht hat ein Passauer Arzt zu Beginn der Corona-Pandemie ausgestellt. Deswegen war er im Frühjahr bereits einmal verurteilt worden. Nun ist auch im Berufungsprozess das Urteil gefallen.

Die Richter haben den Mann am Dienstagvormittag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, in diesem Fall aufgrund von 24 nach dem Gesetz unrichtigen Masken-Attesten. Sollte der Arzt also in den kommenden drei Jahren erneut strafrechtlich auffällig werden, würde die Bewährungs- in eine Haftstrafe umgewandelt.







Die 50.000 Euro Geldauflage aus dem vorangegangenen Prozess bleiben demnach bestehen. Das teilweise Berufsverbot gegen den Arzt aus dem ersten Prozess wurde aufgehoben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Anschluss an die Urteilssprechung wurde der Angeklagte von rund 100 Personen vor dem Gericht gefeiert. Der Arzt zeigte sich gerührt und hat Blumen überreicht bekommen.Mehr Informationen in Kürze.

− lha