Justiz Urteil im Betrugsprozess gegen Felbinger erwartet Im Betrugsprozess gegen den parteilosen Landtagsabgeordneten Günther Felbinger (vormals Freie Wähler) vor dem Münchner Landgericht wird am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, mittels Scheinverträgen seine Mitarbeiterpauschale missbraucht und den Landtag um knapp 56 000 Euro betrogen zu haben. Der Politiker zahlte laut Staatsanwaltschaft mehr als 60 000 Euro wieder zurück.

München.Die Anklage hatte am Montag eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Außerdem regte der Staatsanwalt eine Geldauflage in Höhe von 50 000 Euro an. Die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe unter einem Jahr auf Bewährung. (Az. 19 KLs 112 Js 228288/15)

Beim Prozessauftakt hatte der Abgeordnete des Wahlkreises Unterfranken zugegeben, dass er zwischen 2009 und 2015 Arbeits- und Werkverträge geschlossen habe, für die keine Leistungen erbracht wurden. Als Motiv gab er an, dass ihm als Vertreter eines ländlichen Wahlkreises höhere Kosten und mehr Reisezeit entstanden seien, als bei Abgeordneten von städtisch geprägten Regionen. Im Januar war er bei den Freien Wählern ausgetreten, sitzt aber als fraktionsloser Abgeordneter weiterhin im Maximilianeum.