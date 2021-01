Anzeige

Kriminalität Urteil im Missbrauchs-Prozess gegen Großvater erwartet Im Prozess um massenhaften und jahrelangen Missbrauch seiner Stiefenkel wird am Landgericht München II heute das Urteil gegen einen Großvater erwartet.

München.Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft für den Mann gefordert, der den Missbrauch an den Kindern vor Gericht eingeräumt hatte. Neben seinen eigenen Stiefenkeln soll er sich auch an deren Freunden vergangen haben.

Der Prozess hatte auch heftige Vorwürfe gegen ein früheres Erziehungsheim bei München ans Tageslicht gebracht. Denn der Angeklagte gibt an, als Kind und Jugendlicher selbst massiv missbraucht worden zu sein. Er sprach von Sexpartys und Prostitution in dem ehemaligen katholischen Piusheim in Baiern bei München.

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Vorermittlungen ein, die noch immer nicht abgeschlossen sind. Auch das Erzbistum München und Freising hat angekündigt, die Vorwürfe aufarbeiten zu wollen. Inzwischen haben sich noch zehn weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet.