Prozesse Urteil im Mordprozess ohne Leichen erwartet

Im Sommer 2019 verschwanden eine Mutter und ihre Tochter in München spurlos. Zum Shoppen seien sie gegangen, sagte der Ehemann damals - und nicht zurückgekommen. Bald kamen Zweifel an seiner Geschichte auf. Jetzt erwartet er sein Urteil in einem Mordprozess.