Würzburg Urteil im Prozess um Messerattacke noch vor den Ferien

Etwas mehr als ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke eines wohl psychisch kranken Mannes in Würzburg mit drei Toten will das Landgericht sein Urteil in dem Fall sprechen. Dies sei für die Woche vor den Sommerferien geplant, teilte das Landgericht Würzburg am Montag mit. Das Verfahren war vorsorglich bis September terminiert worden. Nach den psychiatrischen Gutachten - wohl am 22. Juli - folgen dann voraussichtlich die Plädoyers und das Urteil zwischen dem 25. und 29. Juli.

dpa