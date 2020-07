Anzeige

Prozesse Urteil im Prozess um Totschlag in Gefängnis erwartet Im Prozess um den Tod eines Häftlings wird heute vor dem Landgericht Traunstein das Urteil erwartet.

Traunstein.Der 49 Jahre alte Angeklagte muss sich für einen mutmaßlichen Totschlag im Gefängnis Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) verantworten. Bei einem Streit mit einem Mithäftling im Hof des Gefängnisses soll der Mazedonier diesen im August 2019 mit Tritten gegen den Kopf so schwer verletzt haben, dass der Mann an Hirnverletzungen starb.

Zu Beginn des Prozesses hatten zunächst mehrere Häftlinge als Zeugen der Auseinandersetzung ausgesagt. So soll der letztlich tödliche Streit mit gegenseitigen Beleidigungen begonnen haben. Die beiden Anwälte des Mannes hatten zudem eine kurze Erklärung verlesen, in der sie die Anklage zum Teil zurückwiesen und auch eine dort beschriebene Siegerpose des Angeklagten nach dem Streit bestritten.