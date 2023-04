Oberbayern Urteil im Prozess um Unfalltod von Bauarbeitern erwartet

Den Prozess um den schweren Unfall auf einer Baustelle in Oberbayern mit vier Toten will das Landsberger Amtsgericht am Montag (13.30 Uhr) fortsetzen. Nach der bisherigen Planung soll an diesem Verhandlungstag auch das Urteil verkündet werden.

dpa