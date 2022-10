Prozess Urteil in Deggendorfer Wiederaufnahmeverfahren erwartet

Für den Angeklagten im Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Deggendorf geht es um viel: 2017 war er für die Tötung seiner Ex-Freundin vor dem Landgericht Passau wegen Totschlags rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. In diesem Jahr wurde der Fall völlig neu aufgerollt - dem 28-Jährigen droht eine härtere Strafe. Der Staatsanwalt sah bei der Tat Heimtücke und niedere Beweggründe als gegeben an und plädierte auf Mord und lebenslange Haft samt Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger forderten erneut eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Totschlags. Das Urteil wird am Dienstag (09.00 Uhr) erwartet.

dpa